Napoli, donna intubata ricoperta di formiche: blitz dei Nas ​all'ospedale San Giovanni Bosco

Sabato 10 Novembre 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 14:42

È in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione, da parte di alcuni cittadini e rilanciata dal consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, di una paziente intubata ricoperta di formiche sul lettino. Presente sul posto anche il direttore sanitario del San Giovanni Bosco, Giuseppe Matarazzo, che sta supportando l'attività dei militari.La donna è originaria dello Sri Lanka ed è ricoverata al San Giovanni Bosco dallo scorso 22 ottobre.Dopo la denuncia dell'accaduto, Matarazzo ha provveduto a chiudere la stanza del reparto di medicina trasferendo la paziente in un'altra stanza.Dal canto suo, il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, ha inviato nell'ospedale il direttore generale per il coordinamento del sistema sanitario regionale, Antonio Postiglione, e il direttore sanitario dell'Asl Napoli 1, Pasquale Di Girolamo. Dalle indagini dei due dirigenti sanitari verranno poi tratte le deduzioni per eventuali provvedimenti.