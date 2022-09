Napoli, donna pusher arrestata: denunciato anche il cliente

Nel quartiere napoletano di San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato una donna con sei involucri contenenti circa un grammo di cocaina e di 10 euro, mentre l’acquirente aveva un involucro contenente la stessa sostanza.



V.P., 54enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio di sostanza stupefacente; mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.