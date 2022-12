Napoli, droga nascosta in casa: ​perquisizione e arresto

Perquisizione in via Marco Polo a Cavalleggeri d'Aosta, nell'abitazione di un 23enne napoletano. Qui i poliziotti hanno rinvenuto un involucro con 5,2 grammi di cocaina, 12 bustine con 18,4 grammi di marijuana, 9 involucri con 42 grammi di hashish, e sequestrato pure un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, due telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il ballatoio e la porta d’ingresso di casa. Sequestrati anche 26.915 euro.

Il giovane è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.