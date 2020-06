Troppe persone passeggiavano nei pressi di quell’abitazione di Chiaiano ed i carabinieri hanno deciso di controllare. Forse anche i militari sono rimasti però sorpresi da quello che hanno trovato.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di una pistola antonio ronga, 27enne di chiaiano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito la sua abitazione ed hanno rinvenuto ben 13mila e 265 euro suddividi in vario taglio: l’ingente somma di denaro è stata sequestrata perché ritenuta provento dell’attività illecita. Troppi soldi in casa per cui i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione in qualsiasi luogo di proprietà del 27enne.

Il ragazzo era affidatario di un’auto sottoposta a fermo amministrativo: è proprio lì che i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e una pistola Walther p88 – risultata provento di furto – con due serbatoi e 45 proiettili calibro 9x19. L’arma è perfettamente funzionante e sarà sottoposta ad accertamenti per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue.

L'arrestato è stato tradotto al carcere.