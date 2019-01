Napoli, è arrivata la neve: fiocchi in zona collinare e Vesuvio imbiancato

Cima del Vesuvio innevata e primi fiocchi a Napoli, anche se solo nella zona collinare della città. È arrivato su tutta la Campania il brusco calo di temperature previsto dalla Protezione civile regionale che, il 1° gennaio, aveva inviato un alert alle Amministrazioni comunali dell'intero territorio in ordine al rischio neve. I fiocchi sono caduti copiosi nelle aree interne, nelle province di Benevento e Avellino, ma anche nell'area costiera sopra i 300 metri. Già dal primo pomeriggio la punta del Vesuvio appare completamente bianca per chi la osserva dai paesi alle pendici, mentre qualche fiocco di neve è caduto sui quartieri dell'area collinare di Napoli, dai Camaldoli al Rione Alto, seppur non attecchendo a terra.



La temperatura dovrebbe sfiorare o anche raggiungere lo zero nel corso della notte e questo potrebbe comportare la caduta di nevischio anche in città. Il Comune di Napoli, attraverso l'assessore ai Diritti di cittadinanza e alla Coesione sociale, Laura Marmorale, ha disposto l'apertura notturna delle stazioni Museo e Municipio della Linea 1 della metropolitana per ospitare le persone senza fissa dimora. Già a partire da ieri sera è stata intensificata la distribuzione di coperte e bevande calde.

