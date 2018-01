Mercoledì 10 Gennaio 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata sospesa per oltre un'ora per guasto tecnico la tratta Dante-Garibaldi della Linea 1. La circolazione è stata interrotta poco prima delle 8 di questa mattina per essere ripristinata alle 9,15. Bloccata per un'ora anche la linea 601 per guasti e mancanza di mezzi. La circolazione del metrò è stata ripristinata su tutta la tratta alle 9,15, dopo oltre un’ora di stop. Riattivata anche la linea bus 601 con 4 veicoli.