Il racconto di Emanuele, inseguito e sfregiato: «Ho creduto di morire, non finivano mai»

Martedì 22 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 07:00

«Se mi avessero colpito in testa o in un occhio, sarei morto. Ma nonostante la violenza inaudita con cui mi hanno aggredito, se me li ritrovassi di fronte direi loro: vi perdono». Accenna un sorriso Emanuele A., 16 appena, iscritto al terzo anno del liceo artistico con indirizzo scenografia, mentre seduto sul divano a casa della zia racconta nei dettagli dell'aggressione subita da una coppia di coetanei venerdì scorso a Scampìa. Al ritorno dalla stazione locale dei carabinieri, dove è andato insieme alla madre Lina Grimaldi, per tentare di identificare i suoi aggressori, Emanuele ripercorre con la mente e le parole i terribili istanti vissuti nel pomeriggio del 18 maggio. «Dopo la scuola come sempre sono andato a prendere la metropolitana e sono sceso a Scampìa intorno alle 16 - racconta - all'uscita ho scelto di prendere un'altra strada. Le cambio spesso. Ho quattro o cinque opzioni. Stavolta avevo deciso di percorrere via Valerio Verbanio, che costeggia il cantiere dell'Università, perché era una bella giornata e volevo sentire il sole sulla pelle». Ma è stato lì che il ragazzo si è imbattuto in due giovani in sella ad uno scooter. «Li ho visti sbucare da un palazzo e venirmi incontro - tagliandomi la strada sul lato sinistro - volevano soldi, ma non mi hanno dato nemmeno il tempo dire che non ne avevo, quando uno dei due, il passeggero, è sceso e mi ha colpito con una spranga di ferro».