Napoli, false griffe sequestrate nelle strade dei turisti

Accessori contraffatti venduti in strada, in particolare in via Toledo e nel centro storico a Napoli. Scatta il bliltz della Polizia locale. Con gli agenti dell'unità operativa Avvocata impegnati a presidiare le strade di maggiore affluenza di turisti, dove si concentrano i venditori abusivi. Diversi i sequestri di borse, cover per cellulari, foulard, occhiali, cinture, portafogli, tutti con sopra impressi marchi noti. Denunciato anche un commerciante in via Montesanto.