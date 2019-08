Napoli, farmacista sotto assedio: «Dieci rapine, tre solo a luglio: ho paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Agosto 2019, 22:40 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 22:56

Sessanta secondi di terrore per fare razzia e fuggire via col bottino. Un blitz rapido sotto la minaccia di un temperino brandito dai rapinatori: è l’ennesimo colpo messo a segno nella farmacia Galeno a Casoria. L’episodio, avvenuto lunedì sera, è solo il più recente degli undici atti criminali che hanno danneggiato l’attività in via Padula negli ultimi anni.