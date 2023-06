I coltelli, i maledetti coltelli, tornano protagonisti delle notti di violenza a Napoli. Ancora una tragedia sfiorata: un 19enne napoletano è finito in ospedale con ferite d'arma da taglio al torace e alle spalle, dopo essere stato aggredito al termine di una partita di calcetto. È solo uno dei quattro episodi che hanno insanguinato la città nella tarda serata di giovedì.

Altri due analoghi episodi si sono verificati nella zona orientale di Napoli, mentre il quarto raid è stato commesso nella zona del corso Garibaldi.

Ma procediamo con ordine, partendo dal fatto più grave. Intorno alle undici di giovedì sera il 118 viene allertato per la presenza di un ragazzo ferito nella zona della Sanità. La segnalazione indica come luogo in cui il giovane è stato aggredito una strada adiacente un campetto che ospita partite di calcio amatoriale.

La segnalazione arriva anche in Questura e scattano i soccorsi.

L'ambulanza trasporta il ferito all'ospedale Cto: qui i medici si rendono subito conto della gravità del caso. Il ragazzo - L.C., senza precedenti di polizia - presenta almeno due ferite di arma da punta, una delle quali preoccupa i sanitari, perché inferta con particolare violenza. I successivi esami diagnostici confermano che la lama gli ha perforato un polmone. Sebbene le sue condizioni vengano definite gravi (la prognosi resta riservata), non corre pericolo di vita.

Nel frattempo gli agenti del commissariato San Carlo Arena trovano riscontri ematici lungo vicoletto San Gennaro, proprio non lontano dal campetto di calcio.

E dunque si rafforzano i sospetti che a scatenare la follia dell'aggressore (o degli aggressori) sia stato un litigio seguito proprio all'evento sportivo. Ascoltato dagli investigatori, il ferito avrebbe avuto la forza di spiegare, con un filo di voce, che la lite sarebbe stata determinata da futili motivi, e di essere stato colpito da un altro giovanissimo, forse un coetaneo, senza però fornire ulteriori elementi utili alla sua identificazione. Indagini in corso.

Ma la serata di follia non si conclude qui. Sempre nella serata di giovedì giungono dall'ospedale Villa Betania di Ponticelli una duplice segnalazione di ragazzi feriti da coltelli. Si tratta di due 17enni, giunti al pronto soccorso in tempi diversi, e che sarebbero (il condizionale è sempre d'obbligo in queste circostanze) essere rimasti vittime di due distinte aggressioni. Ma anche su questo sono in corso verifiche e approfondimenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato della zona orientale.

Il primo ricovero viene registrato poco prima delle 23, il secondo circa un'ora dopo. Stando alle versione di entrambe le vittime, i minorenni sarebbero stati aggrediti in due differenti tentativi di rapina, uno dei quali commesso in viale Walt Disney, a poca distanza dal Rione Incis e dal Parco Conocal, e non lontane dalla stazione della Circumvesuviana. Zone ad alta e pericolosissima densità criminale.

Gli investigatori stanno cercando di verificare le dichiarazioni dei due ragazzini (che avrebbero qualche segnalazione per piccoli reati), entrambi dimessi dopo qualche ora e fortunatamente feriti dai fendenti di una lama solo superficialmente. Visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona: secondo indiscrezioni al vaglio dei poliziotti ci sarebbe il movimento di uno scooter SH con a bordo due persone.

L'ultimo episodio di violenza riguarda un altro misterioso episodio verificatosi nella zona del corso garibaldi. Vittima di un'aggressione un 61enne, ferito da un colpo di coltello alla gamba in piazza Marconiglio. Ricoverato al vecchio Pellegrini, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di dodici giorni., Anche su questo episodio indagini in corso da parte della Polizia di Stato.