Vuole rapinare coppietta ma in auto ci sono i carabinieri: arrestato

Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per rapina aggravata e per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale Antonio Carrese, un 41enne di Secondigliano già noto alle forze dell'ordine.L’uomo è stato bloccato nel corso di un servizio di osservazione che i carabinieri hanno predisposto a via Napoli dopo rapine perpetrate da un uomo armato di pistola e in sella a uno scooter nei fine settimana ai danni di coppiette appartate.Alle 1 circa di notte, una persona alla guida di scooter si è immessa in via Napoli e si è diretta verso l’auto con a bordo militari della locale Stazione. Giunto nei pressi dell’auto civetta ha rallentato bruscamente per sbirciare attraverso i finestrini. Ha estratto una pistola. L’ha puntata verso i militari. Dopo una breve colluttazione è stato disarmato e immobilizzato…L’arma è risultata la replica di una semiautomatica privata del tappo rosso. Lo scooter aveva una targa di fortuna attaccata sopra a quella originale ed è risultato essere intestato alla moglie del 41enne.Proseguono le indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento di Carrese nelle rapine consumate in zona. Nel frattempo l’uomo è stato arrestato e tradotto a Poggioreale.