Frode informatica, ruba 1200 euro dal conto di una donna: denunciata 19enne di Napoli

Una ragazza della provincia di Napoli, 19enne con precedenti di polizia, è accusata di essersi appropriata indebitamente, attraverso una frode informatica, di 1200 euro presenti sul conto di una donna di Casalmaggiore (Cremona).

La vittima, il 10 settembre, è andata in caserma per denunciare un messaggio ricevuto sul suo cellulare, che la informava di movimenti sospetti sul conto della sua postepay, invitandola a accedere a un link per avere maggiori informazioni in merito. La signora lombarda ha effettuato l'accesso al link presente nel messaggio e ha avuto visualizzato una pagina con interfaccia simile a quella del sito di Poste Italiane, nella quale era richiesto di fornire i propri dati anagrafici e i codici di accesso relativi all'area riservata, al conto corrente e alla carta postepay.

Dopo qualche minuto ha ricevuto una notifica sull'App di Poste Italiane che l'ha avvisata di un effettuato bonifico di 1200 euro a favore di un beneficiario a lei sconosciuto e di cui non sapeva assolutamente nulla perché da lei non eseguito. Capito quanto era accaduto, ovvero l'utilizzo illecito dei codici di accesso da lei forniti, ha richiesto il blocco della carta e tramite la lista movimenti ha verificato che qualcuno aveva avuto accesso al suo conto e aveva operato indebitamente con la sua carta. Ha presentato la querela e hanno avuto inizio gli accertamenti.

Tramite il numero di altra carta postepay, sulla quale era stato effettuato il versamento dei 1200 euro, è stato possibile risalire all'autrice del raggiro e denunciarla per frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici all'Autorità Giudiziaria competente.