Napoli, fugge all'alt a Scampia su uno scooter rubato e minaccia gli agenti con una pistola: arrestato 26enne

I poliziotti hanno intimato loro l'alt ma anziché fermarsi hanno accelerato la corsa del loro scooter e il passeggero ha estratto una pistola puntandola verso gli agenti.

È accaduto in via Micheluzzi, nel quartiere napoletano di Scampia.

Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato due persone con il volto coperto, a bordo di uno scooter, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale mentre il passeggero ha estratto una pistola puntandola in direzione dei poliziotti fino a quando, giunti nell'area pedonale del lotto T/A in via Fellini, i due hanno perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

Entrambi hanno proseguito la fuga a piedi durante la quale il passeggero si è disfatto della pistola ma gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato.

Il conducente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, i poliziotti, dopo aver recuperato l'arma, una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa e munita di sette cartucce di cui una camerata, hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano i due uomini era stato rubato lo scorso gennaio.

N.M., 26enne napoletano, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina, resistenza aggravata a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione.

Lo scooter è stato restituito al proprietario.