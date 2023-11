Napoli, anziano trovato morto in casa: è stato accoltellato al volto e al collo

È stato accoltellato diverse volte al volto e al collo Mario Palma, l'81enne trovato morto nella sua abitazione del quartiere Fuorigrotta di Napoli. Sarebbe emerso questo dai primi rilievi effettuati. L'uomo è stato trovato riverso a terra, faccia in giù, in una pozza di sangue: la scoperta della ferite si è avuta quando, all'arrivo del medico legale, il corpo è stato spostato. Le indagini dei carabinieri sono in corso per individuare l'assassino dell'anziano.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa.

Sulla porta ha visto delle macchie di sangue, si è insospettita e ha provato a chiamare l'anziano. Ha bussato più volte, la porta era chiusa, ma non ha ottenuto nessuna risposta. Preoccupata ha, quindi, telefonato al fratello della vittima. Da qui è scattato l'intervento dei carabinieri e la scoperta: l'anziano era morto. Non solo: era stato accoltellato più e più volte.

Quando i militari sono riusciti ad entrare nell'abitazione, poco dopo le 16 di oggi, hanno trovato Mario Palma riverso a terra, faccia in giù, in una pozza di sangue. Nei primi istanti non è stata esclusa nessuna ipotesi, anche se la presenza di tutto quel sangue aveva già fatto pensare ad una morte violenta. La certezza che si trattasse di un omicidio è avvenuta quando il medico legale ha autorizzato lo spostamento del corpo. È stato allora che si è scoperto che era stato accoltellato più volte al volto e al collo. Un'aggressione violenta, dunque, alla quale nelle prossime ore si cercherà di dare una risposta.

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti in zona, stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'anziano, stanno sentendo vicini, parenti, per cercare di capire cosa possa essere successo per scatenare una violenza simile. La vittima era incensurata e viveva da sola. Potrebbe essere una rapina finita male ma dietro potrebbe esserci anche altro. Insomma, tutte le piste sono al vaglio e le ricerche ora sono concentrate per individuare l'assassino. Diverse persone si sono radunate sotto casa dell'anziano.