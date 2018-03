Napoli, furti di abiti griffati negli outlet: sgominata la gang dei Ponti Rossi

Martedì 20 Marzo 2018, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 17:45

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato in concorso nove complici: Francesco Di Leva, Ciro Storto, Salvatore Rubino, Massimiliano Tramontano, Francesco Esposito, Claudio Camponesco, Amilcare Giunto, Angelo Fusco e Pasquale Pesacane, tutti già noti alle forze dell'ordine.I militari li hanno notati mentre erano intenti a scaricare in un appartamento di via Bernardino Telesio circa 300 abiti di marca, risultati rubati poco prima in un outlet di Qualiano, per un valore stimato in circa 10mila euro.Appena i carabinieri sono intervenuti, tre malfattori sono fuggiti verso il tetto del condominio. Inseguiti, sono stati tutti scovati e arrestati. Due si erano nascosti nel vano scale; gli altri quattro, invece, in uno degli appartamenti, l’unica abitazione dalla quale nessuno apriva la porta ai carabinieri. Quando i militari hanno fatto presente che avrebbero chiesto l’intervento dei vigili del fuoco si sono arresi aprendo finalmente la porta.L’affittuario dell’appartamento nel quale stavano scaricando la refurtiva, un 26enne di Napoli, è stato denunciato per ricettazione.Sequestrate le ter auto e gli arnesi da scasso – tra cui la spranga utilizzata per mandare in frantumi la vetrina del negozio - trovati al loro interno.