Gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Cerbone una persona che stava correndo con un oggetto tra le mani. In quel frangente i poliziotti sono stati avvicinati da un passante che ha indicato l’uomo quale autore di un furto perpetrato poco prima ai danni di un’anziana donna. Il malvivente è stato poi intercettato in viale della Liberazione e, alla vista della volante, ha lanciato in strada un portafogli; raggiunto e bloccato poco dopo è stato trovato in possesso di una busta contenente i documenti della vittima. Dmytro Korotin, 31enne tedesco con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con strappo.

