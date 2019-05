Napoli, le dosi di hashish nascoste nei tubi dell'acqua piovana

Venerdì 17 Maggio 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 13:07

Circa di due chili di hashish è il risultato della scoperta fatta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale stanotte in via Salita Capodimonte.La droga era nascosta in un buco di scolo dell’acqua piovana ed era suddivisa in 19 panetti ognuno dei quali presentava inciso il simbolo dell’euro.I panetti sono stati sequestrati e sottoposti agli esami tecnici della Polizia Scientifica.Sempre nell'ambito dei controlli antidroga, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale hanno arrestato Giorgio Piccolo, di 23 anni, il fratello Paolo, di 20 anni, e Gennaro Cremiato, di 23 anni, responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri pomeriggio in via Repubblica Marinare i poliziotti hanno visto i tre giovani a bordo di una Panda che hanno cercato di eludere il controllo cambiando traiettoria e spostandosi a margine della strada. Subito comunque raggiunti e fermati, gli agenti hanno rinvenuto indosso a Giorgio Piccolo sei dosi di marijuana, Paolo invece aveva indosso la somma di 140,00 euro, mentre il Cremiato è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e di un piccolo bilancino di precisione.I tre giovani, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati e sottoposti al regime dei domiciliari in attesa di essere giudicati stamane con rito direttissimo.