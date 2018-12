CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Dicembre 2018, 10:20

Sono 46 le richieste per «Adotta una strada» presentate al Comune dal 2015 ad oggi. Progetti di imprenditori e associazioni per riqualificare, con panchine e fioriere, vicoli, strade, piazze e pezzi di quartiere - ma non le aiuole, per le quali c'è un regolamento separato di adozione - abbandonati, degradati o pericolosi, perché magari defilati rispetto alle vie principali. Di queste, solo 13 sono state approvate, giungendo alla sottoscrizione di una convenzione. In maggioranza, invece, sono sospese (14), archiviate (7), ritirate (2) o respinte (2). Il boom nel 2016, con 21 domande presentate. Poi, una continua diminuzione: 14 nel 2017, solo 8 quest'anno. Diversi anche i tempi della burocrazia: alcune pratiche sono state approvate in un mese, altre sono sospese da 3 anni in attesa di integrazioni. Tra quelle congelate, le più importanti riguardano un progetto di restyling per le bancarelle di Port'Alba, con wi-fi e telecamere, lo slargo tra San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai per il quale si è candidata la Fondazione Vico e la chiusura del sottopasso di piazza Trieste e Trento. Tra le pratiche archiviate invece ci sono la chiusura con cancelli dei gradoni Suor Orsola, presentata dall'Università e la pedonalizzazione di via Bisignano. Ancora in corso, poi, la pratica per l'allargamento dei marciapiedi in piazza Vittoria, presentata dalla società del bistrot che vede tra i soci anche il fratello del sindaco Claudio de Magistris, già oggetto di dibattito in città. Domanda a dicembre 2017, il 16 novembre scorso è arrivato l'ok del vicesindaco Enrico Panini sulla valutazione di opportunità. Un altro progetto per allargare i marciapiedi è stato presentato quest'anno da una caffetteria di via Arangio Ruiz: istruttoria in corso.L'INIZIATIVAIl regolamento «adotta una strada» è nato a luglio 2015 per coinvolgere i cittadini nella cura di piccoli spazi della città - che restano sempre a uso pubblico - attraverso progetti di restyling, e occupandosi poi a proprie spese di manutenzione, pulizia e riparazione degli arredi per la durata della convenzione che varia a seconda dei casi. Sono ammesse anche attività di animazione. In cambio, l'affidatario può esporre il proprio marchio. Per i progetti sopra i 30mila euro bisogna costituirsi in comitato civico ed è necessaria una delibera di giunta per l'autorizzazione. «Un'iniziativa partita con tante buone intenzioni - sottolinea Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza - ma che sconta grosse lacune nel regolamento. A cominciare dalla mancanza di una misura a tutela della pubblicità dei progetti. Sarebbe opportuno prima di presentare una proposta di riqualificazione per il marciapiede antistante il proprio esercizio, discuterla con il vicinato. Così, se c'è qualcun altro interessato, si potrà estendere il progetto a tutta la strada. Si eviterebbero così incomprensioni, come accaduto per l'adozione di un'area in via De Sanctis da parte del Museo Cappella Sansevero».