Napoli, il rifugio dei senzatetto davanti all'ospedale Cardarelli

Una panchina come letto. Avvolta da coperte, giubbotti, imperbiabili. Eccolo, il rifugio popolato dai senzatetto davanti all'ospedale più grande del Sud, il Cardarelli di Napoli. A fotografarlo Antonio Alfano, dell'associazione No Comment, che da anni, tanti anni, si occupa di documentare bellezza e degrado della città. E, in un viaggio tra i presidi sanitari, ha rilevato questa situazione indecorosa e ancora più dolorosa se si guarda in questi giorni il termostato, con le temperature a picco. «Allarmante la situazione igienica dei giardini diventati una baraccopoli di povera gente, che il Comune dovrebbe aiutare invece di abbandonarli al gelo», l'appello.

