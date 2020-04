A Napoli carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne del Gambia. I militari lo hanno notato passeggiare in largo Sant'Erasmo e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 860 grammi di marijuana. La droga era dentro il suo zaino.

Ultimo aggiornamento: 10:23

