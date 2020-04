I Vigili del Fuoco immediatamente allertati stanno intervenendo per spegnere il rogo.



LEGGI ANCHE Incendio all'ex campo rom di Giugliano, in fiamme rifiuti e aria irrespirabile Sulla collina dei Camaldoli è divampato un vasto incendio, come segnalato da diversi cittadini al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, attraverso immagini fotografiche e dei video.

Purtroppo molti cialtroni e delinquenti stanno approfittando di questa emergenza sanitaria per andarsene in giro ad appiccare incendi ovunque, basta vedere ciò che sta accadendo a Giugliano, e devastare il territorio. Noi non permetteremo che questa storia vada avanti, intanto è stato segnalato il rogo ai Camaldoli affinché le fiamme vengano estinte e chiediamo urgentemente un controllo più serrato del territorio e pene severissime per questi delinquenti.” – sono state le parole del Consigliere Borrelli.

Ultimo aggiornamento: 18:55

