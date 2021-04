Napoli, vasto incendio vicino al campo rom di Scampia: «Danno ambientale e sanitario»

Un incendio ha interessato oggi un'area nei pressi del campo rom di Cupa Perillo, nel quartiere Scampia, zona nord di Napoli. Le fiamme hanno interessato un'area dove erano presenti rifiuti sversati abusivamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, la cui natura non è ancora chiara ma si sospetta sia dolosa.

«Continueremo a denunciare la non risoluzione della problematica in tutte le sedi opportune fino a quando non si sarà risolta la questione», commenta Apostolos Paipais, presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Scampia, Piscinola, Chiaiano, Marianella), sottolineando sul tema «il grande lavoro della Prefettura» ma anche «le azioni ancora inefficaci da parte delle istituzioni preposte».

Paipais, che parla di «continuo danno ambientale e sanitario» per il territorio dell'Ottava Municipalità e dell'intera area nord di Napoli, annuncia che invierà una nota al riguardo alla Procura di Napoli, alla Prefettura, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente, nonché al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, all'Asl e ai sindaci dei Comuni dell'area a nord di Napoli.