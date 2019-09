Domenica 15 Settembre 2019, 15:57

Momenti di paura questa mattina a Scampia, dove un incendio è divampato nei pressi della vela gialla. La densa nube di fumo generata dalle fiamme si è sollevata dai giardinetti limitrofi all’edificio che già nei gironi scorsi sono stati interessati da piccoli roghi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - chiamati dai residenti - che in poco tempo hanno riportato l’area in sicurezza. La colonna di fumo si è sollevata per almeno un'ora, risultando visibile da molti punti del quartiere e della città. Al momento non si registrano feriti o intossicati.