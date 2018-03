Università Federico II, porte aperte a chiunque: «Ora serve maggiore sorveglianza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 15 Marzo 2018, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per sua natura, per la sua storia e anche per il suo statuto, l'università è aperta a tutti. Un'agorà. Luogo di democrazia e di sapere. E di tolleranza. Ma a volte può essere fin troppo aperto. Incontrollato, dove si può entrare e provare persino ad appiccare il fuoco, dolosamente. Un incendio, per fortuna di poco conto e subito spento, ha sconvolto la sede centrale della Federico II, al corso Umberto I, mettendo a nudo i rischi che può correre un'istituzione che dovrebbe essere immune da attentati, vendette, intimidazioni, pubbliche o private.Così ieri mattina al secondo piano dell'imponente edificio di fine Ottocento, insieme agli ultimi fumi del piccolo rogo spento si respirava un'aria di sconcerto misto a stupore. Le fiamme sono divampate a fianco alla scrivania dell'usciere, nel corridoio, subito accanto alle porte che menano alle scale e all'ascensore. Ora restano alcune lunghe strisce nere e bianche sul pannello di legno che copre la parete. Le fiamme sono state spente dopo pochi minuti e, fatti i rilievi dagli inquirenti, sui larghi disegni del pavimento non c'è più alcuna traccia. Se non si è a conoscenza di quanto è avvenuto da vedere c'è solo una scrivania con una sedia, un computer e alcuni fogli. Vuota, come possono essere tante scrivanie negli uffici pubblici.