Napoli, la rivoluzione toponomastica di De Magistris: «Piazzale Tecchio si chiamerà Piazza Ascarelli, via nomi fascisti»

Venerdì 26 Gennaio 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 12:48

Con un post su Facebook il Sindaco de Magistris ha annunciato questa mattina il cambio di nome di Piazzale Tecchio in Piazza Ascarelli e di Via Vittorio Emanuele III° in Via Salvatore Morelli.«Piazzale Vincenzo Tecchio, l'ex segretario provinciale del partito nazionale fascista, si chiamerà Piazza Ascarelli. Il mio annuncio nel giorno in cui ricordiamo Luciana Pacifici una delle più piccole vittime della ferocia nazista, morta ad Auschwitz. Anche via Vittorio Emanuele III°, che promulgò le leggi razziali, cambierà nome in Via Salvatore Morelli. Per non dimenticare, mai!».