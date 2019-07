Napoli, la tabaccheria assaltata dalla babygang. La vittima: «Voglio mollare tutto»

«Non si può lavorare in queste condizioni. Dopo l’ennesima rapina viviamo in uno stato di continua agitazione e abbiamo paura di chiunque entri dalla porta». Così esordisce la titolare della tabaccheria in via Paolo Castaldi e Luigi Sequino a Pianura, nel raccontare l’ultimo raid subìto. Era un giorno come tanti - ricorda - poi all’improvviso tutto è cambiato. Sette ragazzi armati sono entrati terrorizzando lei e la sua collaboratrice. Un minuto di panico in cui hanno portato via poco più di novecento euro. Sessanta secondi indimenticabili che fanno ancora tremare le due donne. Ora lavorano in maniera diversa. Fissano chiunque entri in negozio e stanno attente ad ogni gesto che i clienti fanno al di la del bancone. Basta uno sguardo o un cenno ad allarmarle. Non si sentono più sicure in tabaccheria - nel luogo in cui lavorano da anni - ed è proprio questo a renderle inquiete.





Sabato 20 Luglio 2019, 23:01

