Giovedì 22 Agosto 2019, 12:58

Due giovani donne, di cui una in attesa di un bambino e la seconda minorenne, sono state denunciate dalla polizia municipale di Napoli con l'accusa di aver rubato uno smartphone a un uomo di mezza età che era seduto al tavolino di un bar della Galleria Umberto I. Le due ragazze si sono avvicinate distraendolo e con destrezza hanno preso il telefonino allontanandosi velocemente. L'uomo si è accorto di quanto era accaduto e ha chiesto aiuto ai poliziotti, di servizio in zona, descrivendo le ragazze che sono state immediatamente raggiunte dagli agenti. Dalla perquisizione personale delle donne si è rinvenuto lo smartphone rubato nascosto sotto i vestiti di una delle due. La minorenne è stata collocata, in collaborazione con i servizi sociali, in una struttura protetta.