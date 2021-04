Napoli, ladri di marmitte in azione: carabinieri arrestano 45enne

Continuano i furti di marmitte alla ricerca del palladio – un minerale nobile mai così caro – e continuano gli arresti dei carabinieri del comando provinciale di Napoli.



A Napoli, nel quartiere San Lorenzo, i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato per tentato furto giuseppe franco, 45enne di Pozzuoli già noto. Sono le 4 e i carabinieri – in uno dei tanti servizi notturni – stanno percorrendo via giambattista lorenzi e notano il 45enne: stava togliendo il catalizzatore dalla marmitta di un’auto in sosta.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Furti nei negozi da Pianura e Soccavo, arrestata coppia di ladri LA CRIMINALITÀ Furti di rame dal Cilento a Caserta, sgominata la banda: otto...

I carabinieri hanno bloccato l’uomo che aveva tra le mani una smerigliatrice per ricavare il minerale custodito nel catalizzatore.

L’arrestato è in attesa di giudizio