Napoli, due ladri bloccati al Vomero mentre tentano di rubare un'auto

Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Domenico Fontana un’auto parcheggiata in doppia fila e due persone che stavano frugando all’interno di un altro veicolo in sosta.

LEGGI ANCHE Napoli, alla Duchesca un chilo di marijuana nella scatola di scarpe

I poliziotti hanno bloccato i due uomini rinvenendo nella loro autovettura diversi attrezzi atti allo scasso.

A.R e E.B., 35 e 34 anni napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA