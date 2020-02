Napoli, alla Duchesca un chilo di marijuana nella scatola di scarpe

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Duchesca una persona con una scatola di scarpe in mano che, alla vista della volante, ha tentato la fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo ed hanno rinvenuto all’interno della scatola 8 buste di varie dimensioni contenenti marijuana per un peso complessivo di 1 Kg.

Obinna Christian Nnamani, 33enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

