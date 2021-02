Napoli, lavoratori dello spettacolo bloccano il traffico: «Il lavoro non è un favore»

Un gruppo di attivisti e lavoratori del coordinamento Arte e Spettacolo Campania ha occupato via Cristoforo Colombo a Napoli, nei pressi del Molo Beverello, e poco distante dal teatro stabile Mercadante, dove si stava svolgendo una manifestazione del comparto convocata oggi in tutta Italia a un anno da quando la pandemia ha fatto calare il sipario sull'intero settore.

I lavoratori hanno bloccato il traffico veicolare proveniente da via Acton brandendo un grande striscione con la scritta «Il lavoro non è un favore». I manifestanti in questo momento stanno raggiungendo l'Accademia delle Belle Arti per dare vita ad un altro presidio.

