Covid in Campania, de Magistris (ancora) contro De Luca: «Sbaglia a colpevolizzare la gente»

«De Luca sbaglia a colpevolizzare la gente perché se si è in zona gialla è normale che le persone escano e anzi io sarei per aprire i locali h24, soprattutto al Sud andando verso le belle giornate, perchè così si riducono gli assembramenti. Se non si vuole vedere la gente per strada allora si deve fare la zona rossa». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Tagadà su La7, commentando le dichiarazioni di ieri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a commento delle immagini che si erano registrate a Napoli nelle giornate di sabato (zona gialla) e di domenica quando la regione è entrata in zona arancione.

De Magistris ha tuttavia sottolineato: «Non dobbiamo dimenticare che il momento è difficile e che il contagio sta salendo e pertanto tutti devono sempre e comunque adottare tutte le precauzioni che sono la cosa più importante».

