Napoli, altro che lockdown: maxi rissa alla stazione di Campi Flegrei, extracomunitari litigano per posti a bordo

Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine la rissa. Rabbia e violenza sono gli ingredienti di una mattinata di follia nel piazzale dello stazionamento dei bus, a due passi dalla metro Campi Flegrei a Fuorigrotta. Uno slargo dove un gruppo di extracomunitari, intenti a sedersi su una vettura della Compagnia dei Trasporti Pubblici di Napoli, ha dato vita ad una zuffa che ha coinvolto anche alcuni passanti.



Una serie di calci e pugni sferrati per tentare di aggiudicarsi uno degli ultimi sediolini rimasti liberi. «Problemi di ordinaria amministrazione», affermano gli autisti, ma che in periodo di coronavirus e per mantenere il giusto distanziamento sociale, vengono accentuati da chi non intende cedere il posto. Un allarme lanciato proprio in questi giorni dagli addetti ai lavori che, in zona, notano ancora più tensione tra gli abituali frequentatori delle vetture della Ctp.