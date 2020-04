​Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo la fuga: denunciato un 26 enne

Gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Tiziano a Cardito hanno notato un giovane a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma è stato inseguito e rintracciato in via Botticelli presso la sua abitazione dove, appena sceso dall'auto, ha tentato di dissimulare che fosse alla guida e ha minacciato e tentato di aggredire i poliziotti



U.G.C., 26enne napoletano con precedenti, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e false attestazioni a Pubblico Ufficiale e per guida con patente revocata poiché, già nel dicembre del 2019, gli era stata contestata stessa violazione; inoltre, è stato sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.