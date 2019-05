Napoli, lotta ai tabelloni pubblicitari abusivi: rimossi 78 impianti

Mercoledì 22 Maggio 2019, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 19:08

La polizia amministrativa, del corpo della polizia municipale di Napoli guidato dal generale Ciro Esposito, coordinata dal capitano Vittorio De Martino, a seguito della stipula di contratto di servizio tra l’amministrazione comunale di Napoli e la Società sicurezza e ambiente s.p.a./Ecosystem s.r.l., ha attivato un servizio per la rimozione sull’intero territorio cittadino di impianti pubblicitari installati abusivamente sul suolo pubblico, interamente a costo zero per l’Ente.La rimozione, effettuata con cadenza settimanale, ha avuto inizio in febbraio ed ha riguardato le zone di Pianura, rotonda di Arzano, circumvallazione esterna, Scampia, S. Pietro a Patierno, e Secondigliano.Ad oggi sono stati rimossi :n. 45 impianti pubblicitari delle dimensioni di circa mt. 6,00 x 3,00n. 1 impianto pubblicitario delle dimensioni di circa mt. 12,00 x 3,00n. 5 impianti pubblicitari delle dimensioni di circa mt. 2,00 x 2,00n. 27 montanti di ferro scatolare alti circa mt. 5,00 cadauno.Il peso complessivo del ferro sottratto agli abusivi è di circa 9.840 chilogrammi mentre la superficie degli impianti rimossi, complessivamente, ammonta a circa 886 metri quadri, fatta eccezione per i montanti di ferro che non vengono conteggiati. Inoltre, il costo degli impianti pubblicitari rimossi raggiunge la notevole cifra di circa 100.000 euro.Il lavoro fin qui svolto, i verbali e i rilievi fotografici e le molteplici comunicazioni inoltrate al Servizio marketing e Pubblicità produrranno i dovuti provvedimenti amministrativi a carico delle ditte pubblicitarie che ancora detengono manufatti installati abusivamente.