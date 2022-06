«Lottiamo per un mare libero e ​gratuito»: moblitazione al largo Sermoneta a Napoli

Domenica 26 Giugno alle 10:00 ci sarà a largo Sermoneta una mobilitazione per l’accesso gratuito e libero alle spiagge, in quanto beni comuni, del movimento “mare libero e gratuito Napoli”

«Faremo sentire la nostra voce per un mare pubblico, pulito e gratuito! -sono le parole dei protestatori- La nostra è una città di mare inaccessibile, i prezzi sono sempre più alti e sono svariate le discese private. Oltre che esclusivo e costoso l'accesso alla costa è limitato inoltre in zone come Bagnoli a causa dell'inquinamento causato da decenni di scarichi industriali; di conseguenza la gran parte degli abitanti è relegata in quei miseri pezzettini di spiaggia pubblica sporca e senza servizi, - continuano - ovviamente affollatissima. In oltre luoghi come la Gaiola, già interessata da un progressivo processo di privatizzazione, in questi giorni è addirittura chiusa per “imperizia” degli abitanti che vivono nei parchi sul mare, nelle potature degli alberi. Stessa situazione sul versante flegreo da Pozzuoli a Miseno e oltre, fino al litorale domizio.

Il problema è accentuato dell'asurdo meccanismo di concessioni balneari ai privati -sottolineano- che vengono rinnovate sempre più, non salvaguardando i cittadini e fornendo assurdi privilegi per un probabile tornaconto dello Stato che vuole tutelare la concorrenza con forme di indennizzi per ammortizzare le spese fatte, spesso opere del tutto abusive e si propone di vendere gli arenili. Così la spiaggia privata che doveva essere un’eccezione, rischia di rimanere la regola: più del 70% delle nostre spiagge sono private; si tratta di una vera e propria rapina alla sovranità popolare che non possiamo più tollerare!»