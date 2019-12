Napoli, marito e moglie accoltellati in strada dopo una lite per confini terreni: l'uomo è grave

Ultimo aggiornamento: 12:37

Due coniugi sono stati accoltellati e sono entrambi ricoverati all'Ospedale del Mare in gravi condizioni. Marito e moglie, entrambi originari di Portici , sono stati aggrediti in tarda mattinata mentre si trovavano a San Giovanni a Teduccio e dalle prime testimonianze sul posto sembra che il motivo dell'accoltellamento sia legato a questioni di confini terrieri.Gli anziani, 73 anni ciascuno, sono stati raggiunti da decine di coltellate in tutte le parti del corpo e trasportati col codice di massima urgenza nel presidio ospedaliero dove sono entrambi in prognosi riservata, sebbene l'anziano sia più grave e a rischio di vita.La vicenda è in fase di ricostruzione così come l'individuazione dell'aggressore e le indagini dei carabinieri della stazione di Barra-San Giovanni sono in pieno corso.