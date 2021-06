Napoli, marito violento arrestato nel borgo di ​Sant’Antonio

Questa notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per una lite familiare. Una volta sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna ferita al capo e al volto che ha raccontato di essere vittima, insieme al figlio, di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi.

Gli agenti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato e bloccato l’uomo, un 37enne dominicano, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.