Napoli, 16enne accoltellato da un branco di giovanissimi

Ancora un'aggressione ai danni di un minore, e di nuovo in azione le baby gang. Napoli si risveglia nella fase liberatoria dal lockdown con i problemi di sempre, che a ben guardare sono poi gli stessi che affliggono le grandi città italiane, europee e del mondo intero. L'altra notte un 16enne ha rischiato di perdere un occhio dopo essere stato aggredito da tre giovanissimi coetanei a Materdei. Un raid proditorio e tanto più allucinante in quanto - da quel che emerge dalle indagini - non finalizzato, come pure spesso accade, alla rapina di pochi spiccioli o del cellulare. No: in questo caso ad accerchiare, insultare, mortificare e prendere a botte un adolescente sarebbe stata solo un istinto sadico incarnato da altri ragazzini.

Sulle tracce dei giovanissimi aguzzini è ora la Polzia di Stato. Indagini condotte dalla sezione minori della Squadra mobile della Questura.

Tutto si consuma in una manciata di secondi, che purtroppo lasceranno però il segno nella vita di Alfredo (lo chiameremo così, con nome di fantasia), 16enne bravo ragazzo, studente modello e figlio di buona famiglia che abita nella zona di via Matteo Renato Imbriani. Poco dopo l'una della notte tra giovedì e venerdì Alfredo torna a casa dopo aver partecipato ad una festa con gli amici di sempre e di scuola. Sui suoi passi incrocia però tre bulli, anch'essi giovanissimi, i quali iniziano a prenderlo in giro.

Poi dalle parole si passa alle mani: e giù ceffoni, sputi e volgari insulti. Istintivamente il 16enne reagisce, ed è a quel punto che uno degli aggressori estrae dalle tasche un temperino; la lama sfiora pericolosamente la gola della vittima, e poi si conficca nel sopracciglio dell'occhio destro. Solo questioni di millimetri, e il povero Alfredo avrebbe rischiato di perdere l'occhio.

I vigliacchi aggressori a quel punto fuggono. Scattano i soccorsi e il 16enne viene ricoverato al pronto soccorso del vecchio Pellegrini.

Qui i medici suturano la ferita e dichiarano fuori pericolo Alfredo. Indagini in corso per identificare i bulli della baby gang. Sempre l'altra notte altre coltellate in pieno centro storico: due peruviani regolarmente residenti in città sono stati accoltellati - fortunatamente in maniera non grave - in vico Concordia, ai Quartieri spagnoli. Anche in questo caso indaga la Polizia di Stato.

