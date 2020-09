Altro importante risultato dei carabinieri del comando provinciale di napoli nella lotta alla criminalità. I militari stanno setacciando le strade del quartiere Miano effettaundo diverse perquisizioni.

LEGGI ANCHE Napoli, rione della Bussola: scoperte armi e munizioni, un 18enne arrestato

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione marianella hanno rivenuto e sequestrato una revolver pronta all’uso calibro 357 magnum con all’interno 5 proiettili, una pistola calibro 9x17 pronta per essere utilizzate con caricatore e 4 proiettili.

Le armi sequestrate – in ottimo stato di conservazione – erano stipate all’interno del cofano di un’auto in stato di abbandono parcheggiata sul ciglio di una strada del quartiere e saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro utilizzo in fatti di sangue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA