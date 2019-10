Napoli: abusi edilizi, sequestrato cantiere per miniappartamenti a Montesanto

Venerdì 18 Ottobre 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 15:38

Nel corso di servizio opportunamente predisposto al fine di prevenire reati in materia di abusivismo edilizio nel centro storico di Napoli, in date 17 ottobre 2019 i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile, nella zona di Montesanto, esteso circa 400 metri quadrati per piano e diviso su due livelli, ove si stava realizzando un complesso immobiliare con il cambio di destinazione d’uso di un vecchio opificio in 12 miniappartamenti.I lavoro iniziati qualche mese hanno permesso la realizzazione di circa 12 miniappartamenti quasi in via di ultimazione ed il controllo effettuato dai carabinieri ha fatto riscontrare che il fabbricato era stato interessato da ingenti modifiche strutturali per i quali era prevista l’autorizzazione antisismica, mai richiesta dal proprietario. Inoltre dal controllo sono emerse anche diverse difformità dal progetto di ristrutturazione presentato al comune. A seguito di ciò tutto il complesso immobiliare è stato posto sotto sequestro.