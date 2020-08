Napoli, morto il professor Zeoli: ha insegnato lo sport a generazioni

LEGGI ANCHE

Li chiamava i “belvederini”. Sono i ragazzi che dal 1977 al 2006 hanno imparato grazie a lui che cosa significa amare lo sport. Con il Gruppo Sportivo della scuola di via Belvedere al Vomero, ha vinto i Giochi della Gioventù con la pallamano, ha girato l’Italia in lungo e largo regalando prima una esperienza di vita e poi una avventura agonistica. In trent’anni di insegnamento sono stati decine di migliaia i ragazzi che hanno giocato in quel campetto, arrivati bambini e usciti pronti ad affrontare le scuole superiori.Lo scrittore, il registao, un rapporto stretto con il sindacoper i suoi figli, alcuni dei nomi degli alunni di, il “prof.” di Educazione fisica scomparso il 31 luglio all’età di 74 anni. Nato il 9 febbraio del 1946 ha dedicato la sua vita ai ragazzi della scuola media Andrea Belvedere al Vomero tanto che il vicino campetto parrocchiale di Santa Maria della Libera porta il nome improprio di campetto Zeoli. «Un puro della vita. Le sue parole erano sempre dette a scopo educativo, un insegnamento che dura negli anni». Le parole del figlio Dario precipitatosi da Londra mentre la moglie Patrizia e l’alto figlio Enrico erano con lui ad Acciaroli dove è scomparso improvvisamente.Commissario di campo per la federcalcio, «il più esperto tra i commissari di campo del Comitato Regionale Campania della Figc» come molte società amavano dire. Tantissime le testimonianze di affetto alla famiglia, da parte delle squadre regionali.era il fratello di Gaetano, per anni allenatore nel settore giovanile della Salernitana (in particolare della formazione Primavera) con importanti esperienze anche alla Nocerina e come osservatore del Torino. «Sono profondamente addolorato per l’improvvisa dipartita del caro amico Angelo, un uomo davvero speciale, che ha dato tantissimo all’intero movimento dilettantistico e giovanile campano. Una persona giovanile, dinamica e solare». Così il Presidente del C.R. campania. Le esequie del prof. Angelo Zeoli saranno celebrate oggi alle ore 11 nella Chiesa Santa Maria della Libera via Belvedere a Napoli.