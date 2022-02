In vico della Neve, in via Edoardo Nicolardi, in viale Letizia, al corso Amedeo di Savoia e Tondo di Capodimonte. Qui i vigili urbani hanno sequestrato 19 autovetture e 10 motoveicoli abbandonati in strada a Napoli. Non la prima operazione di questo tipo effettuata dagli agenti della polizia municipale, che nelle scorse settimane erano intervenuti, tra le altre zone, nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, individuando soprattutto scooter lasciati incustoditi da tempo.