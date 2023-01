I residenti del centro storico scendono in piazza contro la movida fracassona. L’hanno chiamata «la passeggiata per la vivibilità». Un corteo partito da piazza del Gesù, passato per via Domenico Capitelli, via Cisterna dell’Olio, vico Quercia, via Domenico Capitelli, via Benedetto Croce, via San Sebastiano, via Port’Alba, piazza Dante, via Bellini, via Conte di Ruvo, via Costantinopoli, per concludersi in presidio a Piazza Bellini.

I residenti del centro antico chiedono maggiore «vivibilità, sicurezza, rispetto del diritto all’abitazione ed alla quiete diurna e notturna». In prima fila il consigliere comunale di maggioranza Gennaro Esposito: «La passeggiata per la vivibilità nasce dalla necessità di tanti cittadini dei quartieri afflitti dalla gentrificazione, dovuta alla eccessiva proliferazione di attività di somministrazione, di far comprendere, innanzitutto, agli esercenti che, ai piani superiori alle loro attività, vivono interi nuclei familiari».

Una battaglia che i residenti stanno conducendo con i comitati cittadini di Roma, Firenze, Caserta e Catania. Ieri infatti c’è anche chi ha deciso di venire in treno da Roma, come Giovanni Imbucci: «Sono nato a Mezzocannone e venire oggi a Napoli è stato un atto d’amore per la mia città». Un’altra residente, Nunzia Ferro Ambrico, di largo Banchi nuovi aggiunge: «Riposare è diventato impossibile».