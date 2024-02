Napoli, movida al setaccio e sanzioni: controlli anche a Caivano

Controlli sulla movida di Chiaia ieri sera: nel corso del servizio gli agenti del commissariato San Ferdinando e i finanzieri della Guardia di Finanza, con l'ausilio di personale della Polizia locale, hanno identificato 169 persone, di cui 14 con precedenti di polizia ed una denunciata poiché sorpresa ad esercitare illecitamente l'attività di parcheggiatore abusivo.

Hanno controllato inoltre 35 veicoli e 8 esercizi commerciali, di cui tre sanzionati per mancanza delle prescritte autorizzazioni e in violazione della normativa sul fumo, mentre il titolare di uno di questi è stato denunciato per violazione della normalità sull'agibilità e intralcio delle uscite di sicurezza.

I controlli hanno riguardato Chiaia ed in particolare, la zona di San Pasquale a Chiaia, piazza dei Martiri, via Chiaia, via Carducci, via Alabaldieri, vico e vicoletto Belledonne a Chiaia. Controlli di polizia anche a Caivano, dove gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ed in particolare nel "Parco Verde". Nel corso del servizio sono state identificate 89 persone, controllati 50 veicoli, e contestate due violazioni del codice della strada.