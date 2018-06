Napoli, Moxedano: «Al Cardarelli sono tornate le barelle»

Secondo il consigliere regionale Francesco Moxedano «nell'azienda ospedaliera Cardarelli continua la sosta di decine di barelle fuori dal reparto OBI (Osservazione breve e intensiva), aggravata dal passaggio continuo di decine persone che accedono al Pronto Soccorso, il che si traduce in gravi mancanze di rispetto per la privacy dei pazienti, costretti ad essere controllati o curati di fronte ad altre persone. Sono settimane che denuncio le condizioni dei suddetti pazienti, nel totale disinteresse della direzione generale, per cui chiedo nuovamente al presidente De Luca un suo intervento, per normalizzare finalmente una situazione a dir poco scandalosa. Spero che quest'ultima denuncia trovi finalmente risposta ma, se ciò non dovesse accadere, dovrò presentare un'interrogazione in consiglio regionale», conclude Moxedano.

Martedì 12 Giugno 2018, 11:54

