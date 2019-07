Nascondono droga e proiettili in casa. Una 85enne e una 65enne arrestate dai carabinieri I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio una 85enne incensurata e la 65enne Luisa Nappi, quest’ultima già nota alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nell’appartamento dell’anziana i militari hanno rinvenuto e sequestrato 13 involucri di cocaina del peso complessivo di 6 grammi, nascosti sotto ad un posacenere in salotto, 5 proiettili calibro 7,65 nascosti in una cavità del muro perimetrale e 52,50 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Nell’autovettura di Nappi ritrovati anche 24 dosi di marijuana del peso complessivo di 39 grammi. Dopo le formalità di rito, le due donne sono state tradotte al carcere di Poggioreale.

Venerdì 12 Luglio 2019, 11:43

