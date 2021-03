Napoli, neonata in rianimazione. Sos della madre: «Un trapianto per salvarla»

«Mia figlia ha bisogno di continue trasfusioni. Ecco perché chiedo aiuto a tutti: vorrei che emergesse la presenza di Dio nelle nostre vite, nonostante le tante sofferenze che ognuno di noi sta vivendo da un anno». Morena Minutolo, 31 anni, abita a Chiaiano ed è la madre di una neonata di 5 mesi, che oggi è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Cardiochirurgia pediatrica al Monaldi perché affetta da miocardia acuta.

La piccola è la minore dei 4 figli: «gli altri hanno 17, 13 e 4 anni e sono tutti maschi. L’unica femmina è in cura da quando è nata». Il calvario di Morena e di suo marito è iniziato lo scorso ottobre, quando la bimba era risultata positiva al Covid. «Era asintomatica - spiega la madre - e si era contagiata in famiglia. Dopo la guarigione però ho iniziato a notare una protuberanza che le cresceva a vista d’occhio sotto al petto dal lato sinistro. Una sporgenza evidente finanche attraverso i vestiti».

Così dopo diversi ricoveri in ospedali pediatrici ed esami più approfonditi, è emerso che la piccola aveva un cuore “ingigantito”. «Circa due settimane fa mi sono accorta che mia figlia aveva un respiro molto affannoso e faceva addirittura rumore. Così dopo averla trasportata al pronto soccorso del Santobono, poi al San Paolo e di nuovo al Santobono, adesso è ricoverata nella terapia intensiva del Monaldi, dove è stata operata ieri mattina perché ha bisogno di continue trasfusioni. In pratica servirebbe un trapianto di cuore, perché lei ora respira con il suo e con uno artificiale (Berlin Heart)».

Una situazione abbastanza critica, tanto che i medici hanno parlato di un cuoricino paragonabile a quello di un 90enne, come riferisce la madre della neonata, che in queste ore chiede solo aiuto per la sua bimba: «Mi sono affidata al Signore - dice - ma anche al buon cuore di chi vorrà aiutarci a salvarla. Ecco, quello sarà il segno della presenza di Dio nelle nostre vite», conclude Morena.

