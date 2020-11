Napoli, muore un neonato: è assalto alla nota clinica, interviene la polizia

Assalto alla clinica Sanatrix dove i familiari di una ricoverata hanno sfasciato alcune parti dei reparti e dell'area di ingresso dell'ospedale privato. L'aggressione che ha coinvolto anche una parte del personale in forza alla struttura di via San Domenico, sarebbe stata scatenata dalla notizia della morte di un neonato.

Sul posto sono in corso le attività della Polizia di Stato, intervenuta con le volanti della Questura per fermare il raid e ristabilire innanzitutto la sicurezza dell'ospedale privato. Al momento non è chiaro se il neonato sia nato già privo di vita o se siano intervenute delle complicanze.

