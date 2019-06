CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mancano gli investigatori nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Napoli Nord, la più giovane d'Italia, sei anni il prossimo 16 settembre. Mancano gli amministrativi, le segreterie sono un imbuto in cui i fascicoli rischiano di restare intasati. Così dopo tanto peregrinare, decine di richieste presentate agli uffici del ministero della Giustizia, il procuratore capo Francesco Greco scrive al presidente della Repubblica, nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della magistratura, per sottolineare il grave problema che limita di molto l'operatività di questo presidio di frontiera. «Non una mera lamentazione specifica con tono che non ammette replica Francesco Greco - ma è giusto che il presidente Sergio Mattarella sappia che probabilmente quella di Napoli Nord è l'unica Procura in Italia con una problematica così macroscopica, che inevitabilmente causa effetti pregiudizievoli sulla sua efficienza». In realtà l'ufficio giudiziario diretto da Greco, nonostante la grave carenza di organico nella sezione di polizia giudiziaria - su 60 investigatori previsti ce ne sono solo 26 - un lusinghiero risultato lo ha già ottenuto. In questa Procura, partita a fascicolo zero, ogni anno arrivano tra i 20 e 22mila fascicoli aperti contro persone indagate, e altrettanti ne vengono evasi: una «produttività» che sfiora il 120 per cento, che rende quasi impossibile la macchia della prescrizione, quella che impedisce a chi ha subito torti, danni e lutti di avere giustizia. «È vero sottolinea senza vanto il procuratore - proprio questa enorme potenzialità, ancora rallentata dalle carenze in particolare nella sezione di polizia giudiziaria, mi ha spinto a scrivere quella lettera. Una volta risolto il problema, potremmo per così dire produrre più giustizia e in tempi eccezionalmente rapidi». Il che sarebbe un vero toccasana per quanto riguarda il rispetto delle regole e della legalità in un territorio dove lo Stato e l'amministrazione della giustizia sono stati davvero carenti.